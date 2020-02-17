Организаторами форума выступили ВОО “Союз христианских писателей Украины”, Киевский городской совет и Общественный совет при КГГА.
Главные темы форума:
- Современные примеры меценатства.
- Сложности на пути реализации проектов в сфере меценатства и их решение.
- Объединение усилий с целью возрождения и популяризации меценатства.
- Внедрение современных PR-технологий для распространения и популяризации меценатства.
- Привлечение бизнеса к общественно-полезному меценатству.
- Меценатство – это модно и просто.
- Меценатство как предотвращение деградации общества.
Приглашаем представителей гражданского общества и всех заинтересованных лиц принять участие в форуме. Вход по предварительной регистрации.
Онлайн форма: https://forms.gle/uJ4WmKBvyz7TF6JV6
Мероприятие состоится по адресу: ул. Крещатик, 36, Колонный зал КГГА с 14:00 до 18:00.