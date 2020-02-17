Организаторами форума выступили ВОО “Союз христианских писателей Украины”, Киевский городской совет и Общественный совет при КГГА.

Главные темы форума:

  • Современные примеры меценатства.
  • Сложности на пути реализации проектов в сфере меценатства и их решение.
  • Объединение усилий с целью возрождения и популяризации меценатства.
  • Внедрение современных PR-технологий для распространения и популяризации меценатства.
  • Привлечение бизнеса к общественно-полезному меценатству.
  • Меценатство – это модно и просто.
  • Меценатство как предотвращение деградации общества.

Приглашаем представителей гражданского общества и всех заинтересованных лиц принять участие в форуме. Вход по предварительной регистрации.

Онлайн форма: https://forms.gle/uJ4WmKBvyz7TF6JV6

Мероприятие состоится по адресу: ул. Крещатик, 36, Колонный зал КГГА с 14:00 до 18:00.