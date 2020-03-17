Об этом заявил мэр города Геннадий Кернес в своем Telegram-канале.
“Сегодня с восьми вечера харьковский метрополитен прекращает свою работу до 3-го апреля”, – подчеркнул он.
Также по его словам, сегодня в 15:00 будет проведена Комиссия по чрезвычайным ситуациям, на которой будут приняты все необходимые меры в соответствии с постановлением Кабмина.
В Киеве сегодня с 23:00 вечера прекратит работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19.
- Правительство приняло решение остановить работу метро во всех городах, а также остановить перевозки между областями и городами Украины.
- Кабинет Министров Украины принял решение запретить с 17 марта на всей территории страны любые массовые мероприятия с участием более 10 человек.
- Накануне стало известно, что в Киеве лабораторно подтверждены два случая заболевания коронавирусом COVID-19.
- Накануне мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса. Так, закрываются все учреждения, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС, банков.