С 20:00 вечера харьковский метрополитен прекращает свою работу до 3-го апреля в связи с коронавирусом.

Об этом заявил мэр города Геннадий Кернес в своем Telegram-канале.

“Сегодня с восьми вечера харьковский метрополитен прекращает свою работу до 3-го апреля”, – подчеркнул он.

Также по его словам, сегодня в 15:00 будет проведена Комиссия по чрезвычайным ситуациям, на которой будут приняты все необходимые меры в соответствии с постановлением Кабмина.

В Киеве сегодня с 23:00 вечера прекратит работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19.