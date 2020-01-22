В Киев по состоянию на 22 января до сих пор не пришла метеорологическая зима.

Об этом проинформировали в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

“В этом году День Соборности, учитывая глобальное потепление, значительно теплее, потому что метеорологическая зима в Киев еще не пришла. Любители зимней рыбалки только мечтают о ледоставе на Днепре”, – сказано в сообщении.

В обсерватории привели архивные данные метеорологических наблюдений за 22 января 1919 года. Тогда минимальная температура составляла -6,4°С.

“Согласно наблюдениям метеорологической обсерватории университета святого Владимира, была типично зимняя погода. В частности, среднесуточная температура воздуха в этот день составила -5,4°С. Минимальная температура под утро опустилась до -6,4°С, несколько теплее было в полдень, когда максимальная температура повысилась до -4,2°С… По данным наблюдений гидрологической станции на Днепре был сплошной ледостав”, – отметили в обсерватории.