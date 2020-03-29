Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Встречали поезд пограничники, сотрудники полиции и медики.
У всех прибывших проверили температуру и интересовались состоянием их здоровья. Кроме того, граждане получили памятки и заполнили информированные согласия о самоизоляции.
- 26 марта “Укрзализныця” назначила специальный поезд, на котором в Украину из Москвы эвакуируют украинцев.
- 27 марта сообщалось, что в России за сутки выявили 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего COVID-19 зафиксировали у 1036 человек.