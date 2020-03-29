Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Встречали поезд пограничники, сотрудники полиции и медики.

У всех прибывших проверили температуру и интересовались состоянием их здоровья. Кроме того, граждане получили памятки и заполнили информированные согласия о самоизоляции.