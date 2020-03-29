Сегодня утром из Москвы прибыл поезд с более, чем 700 украинцами.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Встречали поезд пограничники, сотрудники полиции и медики.

У всех прибывших проверили температуру и интересовались состоянием их здоровья. Кроме того, граждане получили памятки и заполнили информированные согласия о самоизоляции.

<noscript><iframe title="В Україну потягом з Росії повернулося понад 700 наших громадян" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/6N96wMTqJqo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>