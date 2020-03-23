В Киев прибыл спецпоезд из Риги, которым были эвакуированы граждане Украины из 3 стран. У 5 пассажиров поезда — подозрение на COVID-19.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МОЗ “Коронавирус_Інфо”.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, для эвакуации граждан был запущен спецпоезд “4 столицы”. Этим рейсом из Киева были доставлены домой граждане Беларуси, Литвы и Латвии.

В 16:42 23 марта этот поезд вернулся в Киев с гражданами Украины, эвакуированными из этих стран. После прибытия рейса всем пассажирам был проведен температурный скрининг. В результате было выявлено 5 человек с подозрением на коронавирус.

Указанным пассажирам провели экспресс-тесты на коронавирус COVID-19, их результаты — отрицательные.

“Поезд из Риги уже прибыл в Киев. Все пассажиры прошли температурный скрининг. В 5 человек было установлено подозрение на COVID-19. Им провели быстрые тесты на коронавирусной инфекцией. На время их выполнения поезд оставался на санитарной остановке. Результаты быстрых тестов на COVID-19 во всех 5 пассажиров негативные, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено”, — говорится в сообщении МОЗ.

Также в министерстве заверили, что все эвакуированные подписали обязательное информированное согласие на самоизоляцию, за ними будет вестись медико-санитарный надзор.

Стоит отметить, что экспресс-тесты на коронавирус COVID-19, которые были проведены пассажирам поезда, не всегда дают точный результат. По мнению специалистов, для получения более точного результата необходимо провести молекулярный тест в лаборатории.

“Экспресс-тест позволяет наверняка подтвердить наличие коронавируса в организме человека позже, чем молекулярный тест. Из-за этого достаточно высокий риск ложных негативных результатов такого теста. Человек может уже быть носителем вируса, но в ее организме будет недостаточно антител, чтобы экспресс-тест сработал. Надо сказать, что и молекулярный тест не дает 100% гарантии обнаружения вируса – но он значительно надежнее экспресс-теста”, — объяснил в интервью #Буквам микробиолог Руслан Саламатин.

Также стоит отметить, что после прибытия поезда в Украину в Сети появилась неправдивая информация о том, что в поезде якобы были пассажиры с явными симптомами COVID-19, включая повышенную температуру. Об этом сообщали, в частности, ряд столичных СМИ, ссылаясь на источники в Службе безопасности Украины.

В спецслужбе же эту информацию опровергли и похвалили медиков за качественную работу.

“Сегодня под вечер в Сети распространяли (да еще и со ссылкой на “анонимный источник” в СБУ) информацию о прибытии из Риги в Киев “инфицированного поезда” с нашими гражданами, которых эвакуировали из Латвии. Якобы у многих пассажиров зафиксировали высокую температуру и другие признаки заболевания коронавирусом. Единственной правдой в этой информации является то, что поезд действительно прибыл из Латвии. И он действительно привез домой наших соотечественников. … Никаких причин для паники нет. Медики и соответствующие службы профессионально выполнили свою работу”, — отметили в пресс-службе СБУ.