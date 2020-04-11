Об этом проинформировали в Службе безопасности Украины.

Отмечается, что на Родину вернулись украинцы, которые “не смогли ранее вылететь из ОАЭ” из-за эпидемии коронавируса и ограничения полетов. Самолет приземлился в международном аэропорту “Борисполь”.

Чартерным рейсом также была доставлена первая партия гуманитарной помощи Украине от ОАЭ общим грузом 10 тонн для борьбы с COVID-19. В частности, речь идет о средствах индивидуальной защиты: 15 тыс. медицинских халатов, 20 тыс. защитных масок, 500 тыс. перчаток, 30 тыс. пар защитной обуви, 15 тыс. комбинезонов и 6000 литров дезинфицирующего средства.

В СБУ заверили, что гуманитарный груз получен без привлечения средств государственного бюджета Украины. Все средства защиты будут непосредственно переданы украинским больницам и медикам.

Фото: СБУ

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение этой недели Украина ожидает прибытия 7 самолетов с медицинскими средствами различного типа из Китая и Южной Кореи.
  • Власти Украины решили запустить беспрерывные поставки медицинских средств различного типа из Китая. Это необходимо для обеспечения беспрерывной защиты медработников, которые лечат пациентов, больных COVID-19.