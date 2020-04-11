В Киев прибыл самолет из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) со 113 украинцами на борту и 10 тоннами гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом проинформировали в Службе безопасности Украины.

Отмечается, что на Родину вернулись украинцы, которые “не смогли ранее вылететь из ОАЭ” из-за эпидемии коронавируса и ограничения полетов. Самолет приземлился в международном аэропорту “Борисполь”.

Чартерным рейсом также была доставлена первая партия гуманитарной помощи Украине от ОАЭ общим грузом 10 тонн для борьбы с COVID-19. В частности, речь идет о средствах индивидуальной защиты: 15 тыс. медицинских халатов, 20 тыс. защитных масок, 500 тыс. перчаток, 30 тыс. пар защитной обуви, 15 тыс. комбинезонов и 6000 литров дезинфицирующего средства.

До Києва з ОАЕ прибув літак із 113 українцями та медичним вантажем на борту Зокрема, було доставлено 15 тис. медичних халатів, 20 тис. захисних масок, 500 тис. рукавичок, 30 тис. пар захисного взуття, 15 тис. комбінезонів та 6 тис. літрів дезінфектору. ➡️https://t.co/ThnTmtrIgC pic.twitter.com/y75ylZShzu — СБ України (@ServiceSsu) April 11, 2020

В СБУ заверили, что гуманитарный груз получен без привлечения средств государственного бюджета Украины. Все средства защиты будут непосредственно переданы украинским больницам и медикам.