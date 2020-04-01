В аэропорт "Борисполь" прилетел еще один самолет с гуманитарной медицинской помощью Китая для Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

“Сегодня в международный аэропорт “Борисполь” прилетел самолет с гуманитарной помощью Китая для Украины с медицинскими наборами, которые сейчас критически важны для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 в государстве”, – говорится в сообщении.

При получении помощи представитель Министерства здравоохранения Украины подчеркнул, что поддержка со стороны Китая очень важна для страны.

“Благодаря полученному опыту мы имеем возможность не заниматься изобретением велосипеда, а быстро применять проверенные методы”, – сказал замминистра Андрей Семиволос.