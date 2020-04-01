Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
“Сегодня в международный аэропорт “Борисполь” прилетел самолет с гуманитарной помощью Китая для Украины с медицинскими наборами, которые сейчас критически важны для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 в государстве”, – говорится в сообщении.
При получении помощи представитель Министерства здравоохранения Украины подчеркнул, что поддержка со стороны Китая очень важна для страны.
“Благодаря полученному опыту мы имеем возможность не заниматься изобретением велосипеда, а быстро применять проверенные методы”, – сказал замминистра Андрей Семиволос.
- Ранее сообщалось, что китайские власти решили снять блокаду с провинции Хубэй, с которой началась вспышка коронавируса COVID-19.
- В Китае выздоровели 90% пациентов, зараженных коронавирусом нового типа COVID-19.