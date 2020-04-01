Из Александровской больницы в Киеве выпили 11 пациентов, у которых ранее было диагностировано заражение коронавирусом. Среди них — игрок сборной Украины по баскетболу.

Об этом в Facebook сообщила главный врач больницы Людмила Антоненко.

“Мы уже имеем положительные результаты нашей работы — 11 пациентов выписаны домой с клиническим выздоровлением, в том числе пациент с сопутствующими хроническими заболеваниями. Сегодня мы выписали игрока сборной Украины по баскетболу. Вячеслав боролся с вирусом, как и положено настоящему спортсмену — быстро поправился”, — отметила главврач.

Также Антоненко сообщила, что на лечение в инфекционных отделениях находятся около 40 пациентов с COVID-19.

“37 пациентов с подтвержденным COVID-19, из них 28 пациентов имеют воспаление легких (пневмонии), с подозрением – 25 их материалы для исследований находятся в лаборатории больницы”, — добавила она.

Среди этих пациентов четверо находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии для инфекционных больных. Двое из них, как сообщалось ранее, подключены к аппаратам экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Их состояние остается крайне тяжелым

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