Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“Сегодня у нас – плюс 60 человек, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом. Среди них – трое медиков. Один случай – к сожалению, летальный. На сегодняшний день в столице уже 1401 подтвержденный случай заболевания COVID-19”, – заявил Кличко.
Среди заболевших за последние сутки:
• 31 женщина в возрасте от 18 до 84 лет;
• 18 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет;
• четыре девочки в возрасте до 17 лет и семь мальчиков до 17 лет.
“Один больной – из Киево-Печерской Лавры”, – уточнил Кличко.
В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
Согласно обнародованной мэром Киева карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Печерском районе столицы (317 случаев, 5 новых за сутки).
На втором месте по количеству заболевших – Дарницкий район Киева (219 случаев, 19 новых).
Далее идут Соломенский (140 случаев, 6 новых), Голосеевский (134 случая, 7 новых), Днепровский (127 случаев, 4 новых) районы Киева.
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