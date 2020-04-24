В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 63 человек, в том числе, у 3 медиков. Пять новых случаев заражения установлены в Киево-Печерской Лавре.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 63 человека. Трое из них – медики. Всего в Киеве уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – отметил Кличко.

Так, среди заболевших:

• 22 женщины в возрасте от 21 до 82 лет;

• 35 мужчин от 18 до 87 лет;

• 6 мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет.

Кличко уточнил, что среди заболевших есть 9 священнослужителей: 5 – из Киево-Печерской Лавры, 3 – из Покровского Голосеевского монастыря, один человек – из женского монастыря Святого Пантелеймона.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

По словам мэра Киева, за минувшие сутки выписаны 8 человек. Всего за это время коронавирус преодолели 53 жителя Киева.

Согласно обнародованной на сайте КГГА карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Печерском районе столицы (271 случай, 5 новых за сутки).

На втором месте по количеству заболевших – Дарницкий район Киева (166 случаев, 2 новых за сутки).

Далее идут Соломенский (112 случаев, 6 новых) и Голосеевский (109 случаев, 9 новых) районы столицы.