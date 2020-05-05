В Киеве 8 – 9 мая не будут проводить массовые мероприятия в связи с карантинными ограничениями.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“В этом году исполняется 75 лет со Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Но в связи с ограничениями массовые мероприятия в столице проводить не будут. Я понимаю, что многие люди в этот день поздравляли ветеранов, несли цветы к памятникам или на кладбища к могилам родных, посещали музеи. Но в этом году формат, к сожалению, будет другим. Поэтому можно поздравить ветеранов, позвонив им. Вспомнить своих близких и поделиться их историями в социальных сетях”, – подчеркнул Кличко.

Он призвал киевлян, у которых есть в семьях ветераны или просто люди преклонного возраста, сделать все возможное, чтобы они остались дома (чтобы уберечь их от риска).

Кличко также предупредил тех, кто планирует устроить 8 – 9 мая “акции и провокации”, что в столице будет нести усиленную службу полиция.

“И также хочу предупредить тех людей, которые планируют во время этих праздников политические акции и провокации. Не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара. В столице усиленную службу будет нести полиция и муниципальная стража. Исключительно для обеспечения правопорядка”, – подчеркнул Кличко.

(На видео – с 12:30)