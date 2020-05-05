Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“В этом году исполняется 75 лет со Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Но в связи с ограничениями массовые мероприятия в столице проводить не будут. Я понимаю, что многие люди в этот день поздравляли ветеранов, несли цветы к памятникам или на кладбища к могилам родных, посещали музеи. Но в этом году формат, к сожалению, будет другим. Поэтому можно поздравить ветеранов, позвонив им. Вспомнить своих близких и поделиться их историями в социальных сетях”, – подчеркнул Кличко.
Он призвал киевлян, у которых есть в семьях ветераны или просто люди преклонного возраста, сделать все возможное, чтобы они остались дома (чтобы уберечь их от риска).
Кличко также предупредил тех, кто планирует устроить 8 – 9 мая “акции и провокации”, что в столице будет нести усиленную службу полиция.
“И также хочу предупредить тех людей, которые планируют во время этих праздников политические акции и провокации. Не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара. В столице усиленную службу будет нести полиция и муниципальная стража. Исключительно для обеспечения правопорядка”, – подчеркнул Кличко.
(На видео – с 12:30)
- 28 апреля мэр Киева Виталий Кличко представил план первого этапа выхода из карантина в столице. Он начнется 12 мая. Планируется разрешить: работу непродовольственных магазинов площадью до 300 кв. м; работу парикмахерских и салонов красоты; работу временных сооружений (ларьков) – с запретом потребления пищи и напитков на месте; работу автокинотеатров; кафе, как и рестораны, будут иметь возможность работать на вынос; откроют для посещения столичные парки и скверы. Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме, а работа метрополитена может быть восстановлена по решению Кабинета Министров.
- Виталий Кличко сообщал, что больше всего случаев коронавируса в Киеве – среди жителей 30-49 лет.