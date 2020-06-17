Об этом сообщается на странице Ukrainian Modernism в Facebook.
“Из-за безнаказанности и вседозволенности в Украине продолжают уничтожать монументальное искусство. Арендаторы коммерческих помещений в доме по бульвару Леси Украинки 28 на днях уничтожили частичную мозаику, расширив вход”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что мозаика под названием “Лесоповал” была создана художниками Ларисой Мищенко и Анатолием Гайдамакой в 1970 году.
“Это был многомесячный труд – художники и в холод, и в жару в ручную выкладывали композицию из кусочков смальты. Неизвестным предпринимателям хватило дня, чтобы дерзко испортить объект искусства”, – говорится в сообщении.
- На фресках Рафаэля в Ватикане действительно есть надпись “Лена, Тамара, Винница”, но ей уже не один год.