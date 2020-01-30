Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность "ботофермы", организованной гражданами России и переселенцами с временно оккупированных территорий Донбасса.

Об этом проинформировали в пресс-службе СБУ.

Группировка имела более 500 активных аккаунтов. Через эти профили и сообщества ее участники распространяли в социальных сетях недостоверную информацию, подстрекали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты украинских чиновников.

“Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам через распространение недостоверной информации относительно экономической и социальной ситуации в Украине”, – отметили в СБУ.

Кроме того, “ботоферму” использовали для рассылки анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей (в частности, торгово-развлекательных центров, станций метрополитена, автовокзалов).

Злоумышленники также предоставляли услуги по дистанционной регистрации в мессенджере Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли запрещенными вещами: огнестрельным оружием, взрывными устройствами, наркотиками и так далее.

“Ботоферма” располагалась в арендованном офисе в Киеве. Во время обыска правоохранители обнаружили там компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), почти 2000 SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины.

Также изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политиков.

Организаторы “ботофермы” установлены. Сейчас продолжаются процессуальные действия для привлечения их к ответственности.