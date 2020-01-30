Об этом проинформировали в пресс-службе СБУ.
Группировка имела более 500 активных аккаунтов. Через эти профили и сообщества ее участники распространяли в социальных сетях недостоверную информацию, подстрекали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты украинских чиновников.
“Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам через распространение недостоверной информации относительно экономической и социальной ситуации в Украине”, – отметили в СБУ.
Кроме того, “ботоферму” использовали для рассылки анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей (в частности, торгово-развлекательных центров, станций метрополитена, автовокзалов).
Злоумышленники также предоставляли услуги по дистанционной регистрации в мессенджере Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли запрещенными вещами: огнестрельным оружием, взрывными устройствами, наркотиками и так далее.
“Ботоферма” располагалась в арендованном офисе в Киеве. Во время обыска правоохранители обнаружили там компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), почти 2000 SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины.
Также изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политиков.
Организаторы “ботофермы” установлены. Сейчас продолжаются процессуальные действия для привлечения их к ответственности.
- Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что Украина выстояла в информационной войне с Россией.
- Владимир Бородянский не считает, что Украине нужно создавать свои “ботофермы”. По словам министра, при помощи “ботоферм” невозможно выиграть войну, в частности информационную.