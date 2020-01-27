В Киеве боевик так называемой ДНР несколько раз выстрелил в полицейских, один правоохранитель получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

“В столице внутренняя безопасность полиции задержала боевика “ДНР”, который стрелял в полицейских. Стрелком оказался командир разведки незаконного вооруженного формирования “ОПЛОТ”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что офицеры полиции, не находящиеся при исполнении служебных полномочий, отдыхали в заведении, когда к ним подошел неизвестный мужчина и спровоцировал конфликт.

Камеры наблюдения зафиксировали, что когда фигуранты выходили на улицу, мужчина заряжал пистолет.

В полиции сообщают, что злоумышленник пытался выстрелить в полицейского, но с первого раза оружие дало осечку. Тогда преступник выстрелил в грудь второму правоохранителю. После этого злоумышленник пытался выстрелить еще раз, но оружие снова дало сбой.

Отмечается, что правоохранители, прибывшие на место, оперативно установили личность подозреваемого, которым оказался 36-летий ранее судимый уроженец Донецкой области, и задержали его.

По информации с сайта “Миротворец”, подозреваемый состоял в незаконных вооруженных формированиях так называемой ДНР, принимал участие в боях за Иловайск и Дебальцево на стороне боевиков.

Уточняется, что раненого 25-летнего офицера полиции прооперировали и в данный момент он находится в удовлетворительном состоянии.