Об этом сообщает пресс-служба полиции.
“В столице внутренняя безопасность полиции задержала боевика “ДНР”, который стрелял в полицейских. Стрелком оказался командир разведки незаконного вооруженного формирования “ОПЛОТ”, – говорится в сообщении.
Уточняется, что офицеры полиции, не находящиеся при исполнении служебных полномочий, отдыхали в заведении, когда к ним подошел неизвестный мужчина и спровоцировал конфликт.
Камеры наблюдения зафиксировали, что когда фигуранты выходили на улицу, мужчина заряжал пистолет.
В полиции сообщают, что злоумышленник пытался выстрелить в полицейского, но с первого раза оружие дало осечку. Тогда преступник выстрелил в грудь второму правоохранителю. После этого злоумышленник пытался выстрелить еще раз, но оружие снова дало сбой.
Отмечается, что правоохранители, прибывшие на место, оперативно установили личность подозреваемого, которым оказался 36-летий ранее судимый уроженец Донецкой области, и задержали его.
По информации с сайта “Миротворец”, подозреваемый состоял в незаконных вооруженных формированиях так называемой ДНР, принимал участие в боях за Иловайск и Дебальцево на стороне боевиков.
Уточняется, что раненого 25-летнего офицера полиции прооперировали и в данный момент он находится в удовлетворительном состоянии.
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