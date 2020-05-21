Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко
“Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 65 человек. Среди них – 7 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за весь период – 57 летальных случаев. На сегодняшний день в столице уже 2475 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – рассказал Кличко.
Среди заболевших за последние сутки:
• 43 женщины в возрасте от 18 до 89 лет;
• 19 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет;
• две девочки – пяти и семи лет, а также парень, которому 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
По словам Кличко, больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком и Святошинском районах столицы – по 10 больных.
В Голосеевском районе Киева подтвердили 9 случаев заболевания.
В общей сложности коронавирус преодолели уже 315 жителей столицы.
Согласно обнародованной мэром Киева карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 сейчас зафиксировано в Дарницком районе столицы (498 случаев).
На втором месте по количеству заболевших – Печерский район Киева (418 случаев).
Далее идут Деснянский (257 случаев), Днепровский (227), Соломенский (217) и Голосеевский (206) районы столицы.
Наименьшее количество случаев COVID-19 – в Подольском районе столицы (124 случая).