В Киеве за сутки коронавирус COVID-19 был обнаружен у еще 65 человек, в том числе у 7 медиков.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко

“Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 65 человек. Среди них – 7 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за весь период – 57 летальных случаев. На сегодняшний день в столице уже 2475 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – рассказал Кличко.

Среди заболевших за последние сутки:

• 43 женщины в возрасте от 18 до 89 лет;

• 19 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет;

• две девочки – пяти и семи лет, а также парень, которому 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

По словам Кличко, больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком и Святошинском районах столицы – по 10 больных.

В Голосеевском районе Киева подтвердили 9 случаев заболевания.

В общей сложности коронавирус преодолели уже 315 жителей столицы.

Согласно обнародованной мэром Киева карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 сейчас зафиксировано в Дарницком районе столицы (498 случаев).

На втором месте по количеству заболевших – Печерский район Киева (418 случаев).

Далее идут Деснянский (257 случаев), Днепровский (227), Соломенский (217) и Голосеевский (206) районы столицы.

Наименьшее количество случаев COVID-19 – в Подольском районе столицы (124 случая).