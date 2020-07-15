В Киеве за период эпидемии от COVID-19 умерли 126 человек, из них 62% - люди старше 65 лет.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

“Отмечу, что в столичных больницах с диагнозом коронавирус находятся сегодня 247 больных. 39 из них – в тяжелом состоянии. 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Умерли от коронавируса в Киеве в целом 126 человек. Самой старшей больной было 95 лет. Самой молодой больной, которая не преодолела вирус, было 25. Женщина имела тяжелые патологии”, – сказал Кличко.

По его словам, всего – более 62% лиц, умерших от коронавируса – люди старше 65 лет. Почти 24% больных умерли в возрасте 50-64 года. Около 13% – тех, кому было до 49 лет. И менее 1% – пациентов в возрасте 18-29 лет.

Кличко добавил, что большинство больных имели хронические заболевания. В основном это – гипертония, сахарный диабет и ожирение.