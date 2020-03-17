Об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
“С завтрашнего дня допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках. Пассажир, который не имеет маски, не будет допущен к перевозке пассажирским транспортом”, – подчеркнул он.
Поворозник уточнил, что в наземный транспорт Киева будут пускать не более 10 человек одновременно.
“Напоминаю, что принято решение о перевозке не более 10 человек в городском электрическом и автомобильном транспорте. Контролировать это будет санитарная служба и Национальная полиция”, – отметил он.
Количество наземного коммунального транспорта увеличиваться не будет. Также не планируется запуск дополнительных маршрутов по линиям метрополитена, который прекращает работу в 23:00 17 марта. Власти Киева обосновывают это тем, что все должны оставаться дома ради предотвращения распространения коронавируса.
“Киевпастранс” и частные перевозчики будут работать в штатном режиме. Никто никакое количество автобусов не будет увеличивать. Учитывая то, что все горожане должны оставаться дома. Исключительно те люди, которым нужно добраться на работу, будут пользоваться общественным транспортом”, – заявил Поворозник.
По его словам, для сотрудников предприятий, которые будут работать в чрезвычайном режиме (оборонная промышленность, пищевая промышленность, водоканалы, “Киевтеплоэнерго”) будут предусмотрены специальные маршруты для подвоза к месту работы.
(На видео – с 3:50)
- В Киеве сегодня с 23:00 вечера прекратит работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19.
- Накануне стало известно, что в Киеве лабораторно подтверждены два случая заболевания коронавирусом COVID-19.
- Накануне мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса. Так, закрываются все учреждения, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС, банков.