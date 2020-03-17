В Киеве со среды, 18 марта, пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт в связи с введением карантина из-за коронавируса.

Об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

“С завтрашнего дня допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках. Пассажир, который не имеет маски, не будет допущен к перевозке пассажирским транспортом”, – подчеркнул он.

Поворозник уточнил, что в наземный транспорт Киева будут пускать не более 10 человек одновременно.

“Напоминаю, что принято решение о перевозке не более 10 человек в городском электрическом и автомобильном транспорте. Контролировать это будет санитарная служба и Национальная полиция”, – отметил он.

Количество наземного коммунального транспорта увеличиваться не будет. Также не планируется запуск дополнительных маршрутов по линиям метрополитена, который прекращает работу в 23:00 17 марта. Власти Киева обосновывают это тем, что все должны оставаться дома ради предотвращения распространения коронавируса.

“Киевпастранс” и частные перевозчики будут работать в штатном режиме. Никто никакое количество автобусов не будет увеличивать. Учитывая то, что все горожане должны оставаться дома. Исключительно те люди, которым нужно добраться на работу, будут пользоваться общественным транспортом”, – заявил Поворозник.

По его словам, для сотрудников предприятий, которые будут работать в чрезвычайном режиме (оборонная промышленность, пищевая промышленность, водоканалы, “Киевтеплоэнерго”) будут предусмотрены специальные маршруты для подвоза к месту работы.

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(На видео – с 3:50)