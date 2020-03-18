Об этом сообщил начальник главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
В Киеве работают 70 таких инспекторов.
Ведомство требует от магазинов защитить сотрудников. Для этого предлагается два способа. Первый – использование защитных масок. Второй – установить специальный экран между продавцом и покупателем.
Кроме этого, в магазинах должны ввести режим повышенной дезинфекции, а также запретить продавать товары в открытом виде.
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О нарушении таких правил можно сообщать в КГГА по номеру 15-51.
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