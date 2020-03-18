Об этом сообщил начальник главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

В Киеве работают 70 таких инспекторов.

Ведомство требует от магазинов защитить сотрудников. Для этого предлагается два способа. Первый – использование защитных масок. Второй – установить специальный экран между продавцом и покупателем.

Кроме этого, в магазинах должны ввести режим повышенной дезинфекции, а также запретить продавать товары в открытом виде.

На видео с 41 минуты

О нарушении таких правил можно сообщать в КГГА по номеру 15-51.