Инспекторы Госпотребслужбы будут проверять магазины Киева на предмет исполнения мер карантина. Магазины, где у продавцов не будет защитных масок – будут штрафовать.

Об этом сообщил начальник главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

В Киеве работают 70 таких инспекторов.

Ведомство требует от магазинов защитить сотрудников. Для этого предлагается два способа. Первый – использование защитных масок. Второй – установить специальный экран между продавцом и покупателем.

Кроме этого, в магазинах должны ввести режим повышенной дезинфекции, а также запретить продавать товары в открытом виде.

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На видео с 41 минуты

О нарушении таких правил можно сообщать в КГГА по номеру 15-51.