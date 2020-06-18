В Киеве количество больных коронавирусом увеличилось еще на 58 человек. Всего в столице 4084 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Заболели за прошедшие сутки: 25 женщин в возрасте от 24 до 79 лет; 28 мужчин в возрасте от 19 до 95 лет; 3 девочки, которым 5, 7 и 12 лет и 2 мальчика возрастом 2 и 7 лет.

В больницы были госпитализированы 10 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за прошедшие сутки 56 человек, один человек умер. Всего коронавирус преодолели 1286 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе – 11, в Оболонском – 8 и в Святошинском районе – 7 случаев.