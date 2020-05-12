В Киеве за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом еще у 59 человек, среди которых 3-месячный ребенок и 14 медиков.

Об этом сегодня на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко

“Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, возросло еще на 59 человек. Один случай – к сожалению, летальный. За минувшие сутки вирус обнаружили у 14 медработников. Сегодня в Киеве уже 1930 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 38 человек умерли”, – рассказал Кличко.

По его словам, среди тех, кто заболел за прошедшие сутки:

• 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет;

• 22 мужчины в возрасте от 25 до 82 лет;

• девочка, которой всего три месяца, и трое мальчиков – 10, 11 и 12 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Кличко уточнил, что лидерами по количеству выявленных больных за минувшие сутки стали: Дарницкий район, где подтвердили 11 случаев, Днепровский и Оболонский районы – по 8 случаев.

Согласно обнародованной мэром Киева карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 сейчас зафиксировано в Печерском районе столицы (387 случаев, 5 новых за сутки).

На втором месте по количеству заболевших – Дарницкий район Киева (332 случая, 11 новых).

Далее идут Деснянский (188 случаев, 4 новых за сутки), Соломенский (178 случаев, 4 новых), Днепровский (174 случая, 8 новых) и Голосеевский (163 случая, 4 новых) районы Киева.

Наименьшее количество случаев COVID-19 – в Подольском районе столицы (98 случаев, 5 новых).