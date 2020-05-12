Об этом сегодня на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко
“Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, возросло еще на 59 человек. Один случай – к сожалению, летальный. За минувшие сутки вирус обнаружили у 14 медработников. Сегодня в Киеве уже 1930 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 38 человек умерли”, – рассказал Кличко.
По его словам, среди тех, кто заболел за прошедшие сутки:
• 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет;
• 22 мужчины в возрасте от 25 до 82 лет;
• девочка, которой всего три месяца, и трое мальчиков – 10, 11 и 12 лет.
В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Кличко уточнил, что лидерами по количеству выявленных больных за минувшие сутки стали: Дарницкий район, где подтвердили 11 случаев, Днепровский и Оболонский районы – по 8 случаев.
Согласно обнародованной мэром Киева карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 сейчас зафиксировано в Печерском районе столицы (387 случаев, 5 новых за сутки).
На втором месте по количеству заболевших – Дарницкий район Киева (332 случая, 11 новых).
Далее идут Деснянский (188 случаев, 4 новых за сутки), Соломенский (178 случаев, 4 новых), Днепровский (174 случая, 8 новых) и Голосеевский (163 случая, 4 новых) районы Киева.
Наименьшее количество случаев COVID-19 – в Подольском районе столицы (98 случаев, 5 новых).
- Ранее Виталий Кличко заявлял, что почти 10 % тех, кто заболел коронавирусом COVID-19 в Киеве, – медики: врачи, медсестры, младший медицинский персонал.
- Со вторника, 12 мая, в Киеве введен первый этап ослабления карантинных ограничений. Так, разрешена работа: непродовольственных магазинов общей площадью до 300 кв. м, кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы; салонов красоты, косметологических кабинетов, парикмахерских и других объектов бытового обслуживания населения; летних и сезонных открытых площадок кафе и ресторанов; небольших производств непродовольственных товаров и предприятий бытового обслуживания; адвокатских и нотариальных бюро, аудиторов; автокинотеатров; открываются для посещения парки и скверы.