В Киеве достроили входной тоннель станции метро на Виноградарь

В столице продолжается строительство линии метро на Виноградарь. Завершен входной тоннель на будущей станции "Мостицкая".

Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

По словам мэра, в данный момент практически подготовлена инфраструктура для захода тоннелепроходческого щита для прокладки участка от станции “Сырец” до новой станции “Мостицкая”.

Уточняется, что разработка тоннеля в сторону станции “Сырец” начнется уже через несколько месяцев.

Помимо того, продолжаются работы по разрабатыванию котлована между станциями “Мостицкая” и “Проспект правды”. На данном участке планируется обустроить двухъярусный тоннель.

Также сообщается, что на участке между станциями “Проспект правды” и “Мостицкая” уже смонтирован вентиляционный тоннель.