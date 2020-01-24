В Киеве достроили входной тоннель станции метро на Виноградарь

Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.
По словам мэра, в данный момент практически подготовлена инфраструктура для захода тоннелепроходческого щита для прокладки участка от станции “Сырец” до новой станции “Мостицкая”.
Уточняется, что разработка тоннеля в сторону станции “Сырец” начнется уже через несколько месяцев.
Помимо того, продолжаются работы по разрабатыванию котлована между станциями “Мостицкая” и “Проспект правды”. На данном участке планируется обустроить двухъярусный тоннель.
Также сообщается, что на участке между станциями “Проспект правды” и “Мостицкая” уже смонтирован вентиляционный тоннель.
- Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, новые станции метро “Мостицкая” и “Проспект Правды” в киевском микрорайоне Виноградарь будут открыты в декабре 2021 года.
- В ноябре 2018 года Киевский метрополитен заключил договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви метро. В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается строительство двух станций – “Мостицкая” и “Проспект Правды”, а также ответвления в сторону станции “Виноградарь” для дальнейшего продолжения линии.
- В марте 2019 года Президент Украины Петр Порошенко проинспектировал строительство метро на Виноградарь.