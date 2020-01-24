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В Киеве достроили входной тоннель станции метро на Виноградарь

В столице продолжается строительство линии метро на Виноградарь. Завершен входной тоннель на будущей станции "Мостицкая".

Пятница, 24 января 2020, 14:19

Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

По словам мэра, в данный момент практически подготовлена инфраструктура для захода тоннелепроходческого щита для прокладки участка от станции “Сырец” до новой станции “Мостицкая”.

Уточняется, что разработка тоннеля в сторону станции “Сырец” начнется уже через несколько месяцев.

Помимо того, продолжаются работы по разрабатыванию котлована между станциями “Мостицкая” и “Проспект правды”. На данном участке планируется обустроить двухъярусный тоннель.

Также сообщается, что на участке между станциями “Проспект правды” и “Мостицкая” уже смонтирован вентиляционный тоннель.

Фото: klichko.org

Фото: klichko.org

Фото: klichko.org

Фото: klichko.org

  • Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, новые станции метро “Мостицкая” и “Проспект Правды” в киевском микрорайоне Виноградарь будут открыты в декабре 2021 года.
  • В ноябре 2018 года Киевский метрополитен заключил договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви метро. В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается строительство двух станций – “Мостицкая” и “Проспект Правды”, а также ответвления в сторону станции “Виноградарь” для дальнейшего продолжения линии.
  • В марте 2019 года Президент Украины Петр Порошенко проинспектировал строительство метро на Виноградарь.
Теги: Київ, строительство, Виноградарь, метро

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