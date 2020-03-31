В Александровской клинической больнице Киева в крайне тяжелом состоянии находятся два пациента с COVID-19.

Об этом в Facebook сообщила главный врач больницы Людмила Антоненко на своей странице

Как сообщалось ранее, в субботу один из пациентов Александровской больницы — 30-летний мужчина с тяжелой двусторонней тотальной пневмонией — был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), так называемым “искусственным легким”. На следующий день был госпитализирован еще один пациент (пол и возраст не уточняется) с двусторонней тотальной пневмонией и выраженной дыхательной недостаточностью. Он также был подключен к аппарату ЭКМО. Оба пациента имеют положительные результаты теста на COVID-19.

По состоянию на вечер 30 марта эти пациенты находятся в крайне тяжелом состоянии.

“Хотелось порадовать, но… Оба пациента на ЭКМО крайне тяжелые. Одному из них именно сейчас проводится диализ”, — сообщила Антоненко.

Также главврач отметила, что на сегодня в больнице проходят лечение более полусотни с пациентов с подозрением на COVID-10 и лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

“На сегодня в Александровской клинической больницы. Киева в инфекционных отделениях всего находится 60 больных, подтвержденных COVID-19 — 39, с подозрением — 21, с пневмонией — 37”, — отметила она.