Об этом в Facebook сообщила главный врач больницы Людмила Антоненко на своей странице
Как сообщалось ранее, в субботу один из пациентов Александровской больницы — 30-летний мужчина с тяжелой двусторонней тотальной пневмонией — был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), так называемым “искусственным легким”. На следующий день был госпитализирован еще один пациент (пол и возраст не уточняется) с двусторонней тотальной пневмонией и выраженной дыхательной недостаточностью. Он также был подключен к аппарату ЭКМО. Оба пациента имеют положительные результаты теста на COVID-19.
По состоянию на вечер 30 марта эти пациенты находятся в крайне тяжелом состоянии.
“Хотелось порадовать, но… Оба пациента на ЭКМО крайне тяжелые. Одному из них именно сейчас проводится диализ”, — сообщила Антоненко.
Также главврач отметила, что на сегодня в больнице проходят лечение более полусотни с пациентов с подозрением на COVID-10 и лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.
“На сегодня в Александровской клинической больницы. Киева в инфекционных отделениях всего находится 60 больных, подтвержденных COVID-19 — 39, с подозрением — 21, с пневмонией — 37”, — отметила она.
- По информации МОЗ, по состоянию на 22 часа 30 марта в Украине зафиксировано 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 13 пациентов погибли.
- Мэр Киева Виталий Кличко предоставил информацию о количестве случаев заболевания COVID-19 в столице с распределением по районам проживания пациентов.