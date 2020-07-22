На Подоле в Киеве двухлетняя девочка отравилась алкоголем и была госпитализирована.

Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

“Вчера около 17:00 в Подольское управление полиции от врачей поступило сообщение о том, что с улицы Нижнеюрковской госпитализирована двухлетняя девочка с острым алкогольным отравлением. По указанному адресу немедленно выехали сотрудники сектора ювенальной превенции. Правоохранители пообщались с соседями и осмотрели помещение, в котором проживает малолетняя”, – сказано в сообщении.

Как выяснили правоохранители, мама девочки вместе с соседями на кухне общежития употребляла алкоголь, а маленькая дочь была рядом и выпила спиртное. Когда ребенку стало плохо, соседи вызвали врачей. После получения первой медицинской помощи девочке стало лучше.

Теперь в отношении матери составлен протокол об админправонарушении по статье о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию детей. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов граждан.