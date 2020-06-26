Об этом во время брифинга сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
“Количество жителей Киева, в которых за прошедшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось на 115 человек. Заболели в том числе и 9 медиков. Один случай – летальный. Всего от коронавируса умерли 102 жители Киева. На сегодня в столице уже 4724 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – рассказал Кличко.
По его словам, среди заболевших 58 женщин в возрасте от 19-ти до 85-ти лет, девочка, которой 4 года, а также 49 мужчин в возрасте от 18 до 78-ми лет, и семь мальчиков, от 3 до 15-ти лет.
В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 17 человек. Всего коронавирус преодолели 1490 жителей Киева.
Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 19. В Днепровском и Оболонском – по 18. В Деснянском районе – 15 случаев.
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