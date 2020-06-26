В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 115 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в столице уже 4724 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

“Количество жителей Киева, в которых за прошедшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось на 115 человек. Заболели в том числе и 9 медиков. Один случай – летальный. Всего от коронавируса умерли 102 жители Киева. На сегодня в столице уже 4724 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – рассказал Кличко.

По его словам, среди заболевших 58 женщин в возрасте от 19-ти до 85-ти лет, девочка, которой 4 года, а также 49 мужчин в возрасте от 18 до 78-ми лет, и семь мальчиков, от 3 до 15-ти лет.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 17 человек. Всего коронавирус преодолели 1490 жителей Киева.

Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 19. В Днепровском и Оболонском – по 18. В Деснянском районе – 15 случаев.