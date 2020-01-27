В Киеве горит здание Министерства культуры Украины, которое находится по адресу ул. Ивана Франко, 19.

Об этом сообщает пресс-центр ГУ Гослужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Так, сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы поступило в 10:14.

По прибытию на место пожарные установили, что горит помещении архива в подвале.

“Из-за сильного задымления проводится евакуация людей. В ходе разведки спасены два человека с третьего этажа с помощью автолестницы, еще двух вывели лестничными клетками”, – говорится в сообщении.

Людей осмотрели медики скорой помощи, от госпитализации отказались.

Стоит отметить, что еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений на безопасное расстояние вышло около 220 человек.

О 11:03 пожар на площади 30 м кв. локализован. Ликвидация продолжается.