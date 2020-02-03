Двух человек, вернувшихся из Китая в аэропорт "Борисполь", госпитализировали с подозрением на коронавирус 2019-nCoV — им установили предварительный диагноз ОРВИ.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

“По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве”, — говорится в сообщении.

2 февраля в аэропорт Борисполь прибыл самолет из города Санья (КНР) с 128 пассажирами и 21 членами экипажа на борту. По результатам проведенного скрининга повышенной температуры тела у пассажиров и членов экипажа не обнаружено. Все пассажиры заполнили соответствующие анкеты, позволяющие установить с ними медико-санитарное наблюдения.

Напомним, что Центральный банк Китая планирует инвестировать в экономику 173 миллиарда долларов (1,2 трлн юаней), чтобы преодолеть негативные последствия от вспышки коронавируса.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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