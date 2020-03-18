Секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив рассказал, что в столице планируют запустить работу метро с некоторым ограничениями.

Об этом Прокопив сообщает в видеообращении, опубликованном на своей странице в Facebook.

Секретарь горсовета отметил, что столичная власть разрабатывает план специальных мероприятий для того, чтобы запустить работу Киевского метрополитена хотя бы с определенными ограничениями.

Уточняется, что метрополитен хотят запустить для обслуживания людей, работающих на стратегических предприятиях, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность Киева.

Помимо того, по словам Прокопива, из-за закрытия межгородского транспортного сообщения в Украине в Киев на работу не доезжают многие медсестры и медбратья из соседних областей.

“Эти люди критически необходимы нам на своих рабочих местах. Поэтому мы также разрабатываем программу для Киевпастранса, чтобы город смог обеспечить подвоз этих людей на работу и с работы”, – пояснил он.

Про метрополітен Кияни! Ми чуємо ваші скарги щодо закриття метро. Непрацюючий метрополітен – величезна проблема для міста. Але київська влада змушена виконувати постанову Кабінету міністрів. Особисто я проти того, щоб метрополітен був повністю закритим. Зараз разом із колегами ми напрацьовуємо план спецзаходів, щоб метро все-таки запрацювало, але з деякими обмеженнями. Метрополітен повинен обслуговувати людей, які працюють на стратегічних підприємствах, що забезпечують життєдіяльність міста. У столиці існує ще одна проблема. Близько половини медбратів та медсестер київських лікарень доїжджають на роботу із сусідніх областей. Ці люди критично необхідні нам на своїх робочих місцях. Через це ми також розробляємо програму для Київпастрансу, аби місто змогло забезпечити підвіз цих людей на роботу і з роботи.#Прокопів #київрада #менджерстолиці #карантин #метро #київ Gepostet von Володимир Прокопів am Mittwoch, 18. März 2020