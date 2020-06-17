Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что следственные действия одновременно прошли в Киеве и Харькове.

По данным предварительного следствия, участники группы являются последователями идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам.

Для популяризации своих взглядов неонацисты изготавливали и распространяли экстремистскую литературу. Запрещенные издания и нацистскую символику они печатали в собственной подпольной типографии в Дарницком районе столицы и в Харькове. Часть деструктивных материалов неонацисты получали из РФ.

“Литературу” неонацисты распространяли на тайных собраниях и во время тематических вечеринок. Злоумышленники также распространяли издание террористической направленности через телеграмм-каналы и закрытые сообщества в соцсетях с аудиторией более 3 тысяч человек.

Во время обысков по адресам проживания организатора ячейки и по местам изготовления полиграфии изъято более 300 экземпляров нацистских изданий, флаги “третьего рейха”, оружие, патроны, взрывные устройства, компьютеры, с которых происходило администрирование сообществ, и чеки на доставку запрещенной литературы из-за границы. Ранее оперативники спецслужбы изъяли в Харькове экстремистскую литературу тиражом в 200 копий.

Сейчас продолжается досудебное следствие по факту подстрекательства к совершению терактов. Решается вопрос об объявлении активным участникам группы о подозрениях и привлечения к ответственности других представителей организации.