В Киеве провели испытания пролетных строений Шулявского путепровода. Мэр столицы Виталий Кличко стоял вместе со строителями, которые возводили мост, под ним, когда на путепровод заехали грузовики.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

“Согласно проектной документации, есть перечень норм и стандартов, которым должны соответствовать технические характеристики нового моста. Для того, чтобы проверить соответствие заявленных характеристик конструкции – ее нагрузили. Проверка состоялась в два этапа. Этап динамической нагрузки и этап статической нагрузки”, – сказал Кличко.

В соответствии с программой статических испытаний, было реализовано 12 схем погрузки пролетных строений путепровода.

Отмечается, что при динамической нагрузке восемь МАЗов с балластом одновременно с разной скоростью проехали по Шулявскому мосту. Вес каждого грузовика – 30 тонн. То есть мост находился под весом 240 тонн.

В то же время, специальное оборудование во время нагрузок собрало необходимую информацию. Далее эксперты сравнят соответствие заявленных характеристик моста с теми показателям, которые зафиксировала техника.

“И при условии соответствия всех норм и требований – в соответствии с выводами экспертов, уже можно будет открывать технологический проезд по новому мосту. Движение автотранспорта с улицы Вадима Гетьмана на улицу Довженко. Надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни”, – подчеркнул мэр столицы.