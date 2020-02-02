Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Около 14-ти часов на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что двое рыбаков выловили пакет, в котором находилась голова мужчины. На место немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и Оболонского управления полиции, судебно-медицинский эксперт и спасатели.
Правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают личность и проводят поиски тела погибшего. Кинологами обследована береговая зона реки Днепр, а также водолазами и сотрудниками речной полиции обследована акватория залива. Предварительно установлено, что это мужчина, в возрасте около 60-70 лет.
Фото: Нацполиция
По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье “Умышленное убийство” Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные и розыскные действия, чтобы установить обстоятельства, а также лиц, причастных к смерти мужчины.
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