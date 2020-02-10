Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

В полицию сообщили, что на улице Казимира Малевича из люка торчат пальцы, то есть, предположительно, там находится человек.

На месте происшествия информация подтвердилась. Патрульные обеспечили безопасность дорожного движения. В этот момент спасатели с помощью инструментов разрезали решетки дождеприемника и осторожно достали мужчину. Он был полностью голым и очень сильно замерз. На вопрос, как он оказался в люке, ответить не смог.

Мужчине дали одежду и посадили в автомобиль, чтобы там он смог отогреться и дождаться медиков. Гражданин вел себя странно. Сотрудники заметили у него явные признаки опьянения. Медики госпитализировали мужчину в одну из больниц города.