Соответствующие фото опубликовало агентство УНН.
Несмотря на карантинные ограничения, некоторые люди пришли на службу с детьми.
Образовалась очередь и в церкви на Березняках.
Фото: УНН
Напомним, что сегодня — 11 день карантина в связи с пандемией коронавируса.
Стоит отметить, что у верующих пропуск воскресной службы без уважительной на то причины является тяжелым грехом.
- Ранее Киевская городская государственная администрация (КГГА) обнародовала схемы маршрутов общественного транспорта, который продолжит работу во время карантина.
- 21 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении карантинных мероприятий в столице, в частности, об остановке работы общественного транспорта с 23 марта.
- 17 марта с 23:00 вечера в Киеве прекратил работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим КП “Киевпастранс” обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро.
- Киевляне, которые раньше добирались на работу и с работы на метро, вынуждены искать другие способы это сделать. В результате жителям столицы пришлось часами стоять на остановках в ожидании транспорта, образуя огромные очереди.