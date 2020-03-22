Сегодня, 22 марта, у входа в киевские храмы образовались очереди из желающих попасть на воскресную службу.

Соответствующие фото опубликовало агентство УНН.

Несмотря на карантинные ограничения, некоторые люди пришли на службу с детьми.

Образовалась очередь и в церкви на Березняках.

Фото: УНН

Напомним, что сегодня — 11 день карантина в связи с пандемией коронавируса.

Стоит отметить, что у верующих пропуск воскресной службы без уважительной на то причины является тяжелым грехом.