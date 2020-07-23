В Деснянском районе столицы из-за подозрительного пакета ограничено движение по улице Киото.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Сегодня утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение”, – сообщили в патрульной полиции столицы.

Патрульные перекрыли движение и занимаются охраной места происшествия в целях безопасности граждан.

Как сообщил корреспондент #Букв, на место происшествия уже прибыли взрывотехники, всех людей отогналы на 100 метров.

По состоянию на 12.15 информацию о подозрительном пакете проверили, взрывных устройств и веществ обнаружено не было. Оцепление с остановки сняли и запустили транспорт .