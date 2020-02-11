Бывшего игрока молодежной сборной по хоккею, победителя шоу "Зважені та щасливі" и ветерана АТО Николая Ворошнова избили в Киеве за замечание о нарушении правил дорожного движения.

О факте избиения Ворошнов проинформировал на своей странице в Facebook.

По словам мужчины, он ехал по главной дороге на Березняках перед выездом на Дарницкий мост, когда его подрезали на черном автомобиле (Porsche Cayenne или Range Rover, номерной знак – 7747, букв он не запомнил).

“Начал ему сигналить, показывая этим свое недовольство подобным поведением на дороге. Подрезавшее меня авто затормозило, из него выскочили двое. Водитель – представительной внешности, с депутатским значком на отвороте пиджака, а с пассажирского места – охранник в плаще с “ухом”, который сразу “обозначил” наличие огнестрельного оружия”, – написал ветеран АТО.

Ворошнов уточнил, что во время словесной перепалки рядом остановился еще один автомобиль, в котором также находились двое мужчин. После этого Ворошнова начали избивать.

“И здесь как начало мне “прилетать” с разных сторон. Точно так же, прям “в цель”. Хорошо, что устоял на ногах… Хороших пинков получил. Давно так не отгребал. Прямо ностальгия. Полно “юшки”, половинка зуба, ну и развалили немного губы, особенно изнутри”, – уточнил Ворошнов.

Он подчеркнул, что полицию на место происшествия не вызывал.

“Полицию не вызывал, никаких заявлений не писал, не верю я в наше правосудие, имею на это основания. Где-то с час просидел на сайте Верховной Рады, пытаясь найти “знакомую” морду. Так что бы “это точно он” – нет, ничего. Я вообще лица плохо запоминаю, а тут еще и по голове били”, – рассказал Ворошнов.

Он призвал делиться любой информацией по данному поводу.

Опубліковано Миколою Ворошновим Понеділок, 10 лютого 2020 р.

Николай Ворошнов в числе бойцов батальона “Донбасс” активно участвовал в обороне Широкино, а впоследствии патрулировал Мариуполь.