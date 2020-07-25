В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 129 новых больных коронавирусом. Всего в столице уже 7525 подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

“Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за прошедшие сутки еще на 129 человек. На сегодня в столице уже 7525 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сказал Кличко.

По его словам, заболели: 68 женщин в возрасте от 21 до 77 лет, 4 девочки от одного года до 17, а также 53 мужчины в возрасте от 21 до 68 лет и четверо мальчиков от 6 до 15 лет.

Также коронавирус за сутки подхватили, в том числе, и двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровел 81 человек. Всего коронавирус преодолели 2748 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 22. В Соломенском – 18. И в Печерском и Голосеевском – по 16 случаев.