В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 105 случаев заражения коронавирусом. Всего в столице уже 5347 подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“К сожалению, в столице в последние дни – все больше случаев заболевания коронавирусом. Количество жителей Киева, в которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилась еще на 105 человек. Среди них – 5 медиков. Один человек умер. На сегодня в столице уже 5347 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил Виталий Кличко.

Среди заболевших 57 женщин в возрасте от 20 до 84 лет и три девочки – от 5 до 13 лет, а также 40 мужчин в возрасте от 20 до 94 лет и пятеро мальчиков – от двух лет до 15.

По его словам, в медучреждения столицы госпитализировали 15 пациентов. Другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

В то же время за прошедшие сутки выздоровела 91 человек. Всего коронавирус преодолели 1733 жителя Киева.

Кличко также отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 23. В Дарницком – 18. Но в Соломенском и Деснянском районах – по 13 случаев.