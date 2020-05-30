Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
“Друзья! За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевания коронавирусои в 55 человек. 7 из них – медики. Один случай – летальный. На сегодня в столице уже 2904 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – сообщил Кличко.
По его словам, среди заболевших за сутки:
- 34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет, и девочка 15 лет.
- 19 мужчин от 21 до 81 лет. И мальчик, которому 3 года.
Он также отметил, что в больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
В столице за сутки выздоровели 40 человек. Всего коронавирус преодолели 637 жителей Киева.
Кличко добавил, что вчера в городе закрыли на карантин общежитие на проспекте Гагарина.
“Там обнаружили вспышку вируса. Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой. Все остальные жители общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики”, – подчеркнул Кличко.
- Власти Киева определили условия, при которых в столице придется ужесточить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса COVID-19.