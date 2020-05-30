В Киеве за прошедшие сутки обнаружено 55 новых случаев коронавирусной болезни. Всего в столице уже 2904 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

“Друзья! За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевания коронавирусои в 55 человек. 7 из них – медики. Один случай – летальный. На сегодня в столице уже 2904 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – сообщил Кличко.

По его словам, среди заболевших за сутки:

34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет, и девочка 15 лет.

19 мужчин от 21 до 81 лет. И мальчик, которому 3 года.

Он также отметил, что в больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

В столице за сутки выздоровели 40 человек. Всего коронавирус преодолели 637 жителей Киева.

Кличко добавил, что вчера в городе закрыли на карантин общежитие на проспекте Гагарина.

“Там обнаружили вспышку вируса. Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой. Все остальные жители общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики”, – подчеркнул Кличко.