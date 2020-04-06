Об этом мэр рассказал в видеообращении, опубликованном на его публичной странице в Facebook.
“Заболели 5 женщин от 29 до 71 года и 16 мужчин от 24 до 82 лет. В их числе два медика. Также заболел 8-ми летний мальчик”, – сказал Кличко.
Таким образом на сегодняшний день в столице зафиксировано 267 подтвержденных случаев коронавируса.
Также мэр добавил, что 4 случая заболевания коронавирусом было подтверждено в Киево-Печерской лавре.
В Киеве госпитализированы в больнице 9 человек с COVID-19.
06.04.2020 Онлайн-брифінг мера Києва Віталія Кличка
❓Про кількість інфікованих киян❓Скільки тестів на коронавірус зробили в Києві❓Про нові обмеження, які діють від сьогодні❓Які прогнози щодо закінчення пандемії роблять світові вірусологи❓Про пожежі в Києві, передмісті й областіПро це та інше вже зараз наживо
Gepostet von Віталій Кличко am Montag, 6. April 2020
- Напомним, 5 апреля в Киеве полицейские перекрыли пешеходный мост в Гидропарке, который вел к тренажерному залу под открытым небом.
- Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина: штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн; штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.