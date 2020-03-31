Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“На внеочередном заседании Киевсовет увеличил финансирование медицинских работников в условиях борьбы с коронавирусом. На доплаты столичным медикам выделили 894 млн гривен. Речь идет о всех медучреждениях второго звена охраны здоровья. Особое внимание и финансирование получат медицинские работники, работающие с больными коронавирусом. Доплаты врачам инфекционных отделений, которые спасают киевлян от вируса, составляют от 5 до 10 тысяч гривен”, – отметил Кличко.
По его словам, первые выплаты медики столицы получат уже за апрель.
Кличко также призвал жителей Киева в случае недомогания звонить семейному врачу.
“Если же чувствуете себя плохо – вызывайте “скорую”. Это ваше здоровье и здоровье людей, которые рядом”, – подчеркнул он.
(На видео – с 2:07)
- В Киеве за сутки были подтверждены 5 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших есть женщина-медик. Всего в столице 107 больных коронавирусом.
- В Киеве всех больных с воспалением легких будут тестировать на наличие коронавируса COVID-19.