В Киеве доплата врачам инфекционных отделений, которые занимаются больными с коронавирусом COVID-19, составит от 5 до 10 тысяч гривен.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“На внеочередном заседании Киевсовет увеличил финансирование медицинских работников в условиях борьбы с коронавирусом. На доплаты столичным медикам выделили 894 млн гривен. Речь идет о всех медучреждениях второго звена охраны здоровья. Особое внимание и финансирование получат медицинские работники, работающие с больными коронавирусом. Доплаты врачам инфекционных отделений, которые спасают киевлян от вируса, составляют от 5 до 10 тысяч гривен”, – отметил Кличко.

По его словам, первые выплаты медики столицы получат уже за апрель.

Кличко также призвал жителей Киева в случае недомогания звонить семейному врачу.

“Если же чувствуете себя плохо – вызывайте “скорую”. Это ваше здоровье и здоровье людей, которые рядом”, – подчеркнул он.

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(На видео – с 2:07)