В Киеве медики вышли на протест из-за низкой заработной платы за апрель в условиях эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает “Громадське” со ссылкой на информацию, предоставленную в приемной больницы.

Уточняется, что на протест вышел персонал Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района.

При этом на странице “Жизнь Минского массива – Оболонский район” в Facebook была опубликована информация о том, что за апрель медики получили на 30-40% меньше заработной платы, чем получали до эпидемии коронавируса.

Сообщается, что младшие сестры получили 3-4 тысячи гривен, медсестры – 4-5 тысяч гривен, а врачи – от 6 до 9 тысяч гривен.

На странице также были опубликованы якобы расчетные листы медицинского персонала больницы за апрель 2020 года.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на доплаты медицинским работникам было выделено около 900 млн гривен.

“С 1 апреля все медучреждения страны получают деньги – в том числе на выплату зарплаты сотрудникам – из государственного, а не из городских бюджетов. Киев нашел и выделил из городского бюджета деньги на доплаты медикам почти 900 млн грн”, – пояснил мэр.

Для врачей надбавка составляет 4 тысячи гривен, для медсестер – 3 тысячи, а для младшего персонала – 1 тысячу гривен.

“Врачи же, работающие с пациентами с подозрением и больными коронавирусом, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установил им доплату в размере девяти должностных окладов. Таким образом, врачи за март получили в среднем от 30 до 50 тыс. грн ($1112-1853) зарплаты, медсестры — 25-30 тыс. ($926-1112) и младший медицинский персонал — 20-25 тыс. грн ($741-926). Такую же зарплату они получат и за апрель”, – заявил мэр.