В Киеве метеорологическое лето началось только в пятницу, 5 июня, что приблизительно на три недели позже привычного срока.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского в Facebook.

“4 июня среднесуточная температура составила +13,6°, а это значит, что это был последний день метеорологической весны, которая длилась с 10 февраля – всего 116 дней. Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха будет повышаться и метеорологическое лето, хоть с опозданием, но вступит в свои права”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что таким образом метеорологическое лето началось на 3 недели позднее срока.

Уточняется, что в пятницу, 4 июня, среднесуточная температура воздуха в столице составила +16,5° и после этого будет продолжать расти.

При этом сообщается, что позже всего в Киеве метеорологическое лето начиналось в 2001 и 1990 годах, когда началось 7 июня.