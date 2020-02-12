Станцию столичного метрополитена "Дорогожичи" предложили переименовать в станцию "Бабий яр". Вопрос вынесут на электронное голосование.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба КГГА.

“Столичные власти получили предложение переименовать станцию Сырецко-Печерской линии метрополитена “Дорогожичи” на станцию “Бабий Яр”. С такой инициативой к Киевскому городскому голове обратились Благотворительный фонд “Мемориал Холокоста “Бабий Яр” и общественная организация “Марш памяти”, – говорится в сообщении.

По мнению представителей фонда, переименование позволит почтить память жертв Бабиного Яра. В фонде также отмечают, что мемориал на месте трагедии каждый год посещают десятки тысяч людей с разных стран мира.

Помимо того, планируется строительство Мемориального центра с музейной, образовательной и научно-исследовательской частями.

При этом в фонде готовы взять на себя все расходы, которые связаны с переименованием.

В пресс-службе КГГА сообщают, что вопрос внесут в повестку дня следующего заседания профильной комиссии.