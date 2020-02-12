Об этом в Facebook сообщает пресс-служба КГГА.
“Столичные власти получили предложение переименовать станцию Сырецко-Печерской линии метрополитена “Дорогожичи” на станцию “Бабий Яр”. С такой инициативой к Киевскому городскому голове обратились Благотворительный фонд “Мемориал Холокоста “Бабий Яр” и общественная организация “Марш памяти”, – говорится в сообщении.
По мнению представителей фонда, переименование позволит почтить память жертв Бабиного Яра. В фонде также отмечают, что мемориал на месте трагедии каждый год посещают десятки тысяч людей с разных стран мира.
Помимо того, планируется строительство Мемориального центра с музейной, образовательной и научно-исследовательской частями.
При этом в фонде готовы взять на себя все расходы, которые связаны с переименованием.
В пресс-службе КГГА сообщают, что вопрос внесут в повестку дня следующего заседания профильной комиссии.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом году начнется строительство мемориальных комплексов “Бабий Яр” в Киеве и “Маленького Иерусалима” в Умани.