Городская власть Киева рассматривает вопрос возможного возвращения к строгим ограничениям, в частности, и в работе общественного транспорта.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

“В последнее время эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась. Вы сами видите, сколько у нас новых случаев в сутки. Ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать, что людям надо зарабатывать, что нужно поднимать экономику. Но, к сожалению, многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Люди не надевают маски в общественном транспорте и в общественных местах, где самый высокий риск заразиться. Не соблюдаются дистанции, собираются большими компаниями”, – подчеркнул Кличко.

По его словам, городские власти рассматривают вопрос возможного возвращения к строгим ограничениям, в частности, и в работе общественного транспорта.

“Вирус не отступал. И если количество больных будет расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно уменьшится, мы будем вынуждены вернуться к строгим ограничениям. В том числе, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы все ближе к такому решению”, – отметил мэр.