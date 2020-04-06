Мэр Киева Виталий Кличко снова заявил о том, что в Киеве могут запретить передвигаться на частных автомобилях.

Об этом мэр рассказал в видеообращении, опубликованном на его публичной странице в Facebook.

Ранее Кличко допускал, что в случае катастрофического роста заражений коронавирусом в столице введут запрет на передвижение на автомобилях.

Кличко подчеркнул, что если украинцы будут продолжать нарушать условия карантина, то Кабмин может ввести еще более строгие ограничения, которые будут действовать и в Киеве.

“Относительно возмущение по поводу моих слов о возможном ограничении движения частного транспорта в городе. Так вот: если и дальше будет продолжаться несоблюдение правил, государство может ввести строгие ограничения. Понятно, что тогда они будут и в Киеве. Когда будут ездить только те, кто обеспечивает жизнедеятельность города. Именно поэтому я каждый раз обращаюсь ко всем — не доводить ситуацию до этого! Все зависит от вас. Ведь никакая власть, никто не сможет спасти вас, если вы этому сопротивляетесь”, — заявил Кличко.

По его словам, многие шаги необходимы для сдерживания роста заразившихся коронавирусом.

<noscript><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FVitaliy.Klychko%2Fvideos%2F532059107726250%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>