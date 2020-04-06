Об этом мэр рассказал в видеообращении, опубликованном на его публичной странице в Facebook.
Ранее Кличко допускал, что в случае катастрофического роста заражений коронавирусом в столице введут запрет на передвижение на автомобилях.
Кличко подчеркнул, что если украинцы будут продолжать нарушать условия карантина, то Кабмин может ввести еще более строгие ограничения, которые будут действовать и в Киеве.
“Относительно возмущение по поводу моих слов о возможном ограничении движения частного транспорта в городе. Так вот: если и дальше будет продолжаться несоблюдение правил, государство может ввести строгие ограничения. Понятно, что тогда они будут и в Киеве. Когда будут ездить только те, кто обеспечивает жизнедеятельность города. Именно поэтому я каждый раз обращаюсь ко всем — не доводить ситуацию до этого! Все зависит от вас. Ведь никакая власть, никто не сможет спасти вас, если вы этому сопротивляетесь”, — заявил Кличко.
По его словам, многие шаги необходимы для сдерживания роста заразившихся коронавирусом.
- Напомним, 5 апреля в Киеве полицейские перекрыли пешеходный мост в Гидропарке, который вел к тренажерному залу под открытым небом.
- Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина: штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн; штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.