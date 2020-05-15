В Киеве мошенник выманил у 9-летнего мальчика 700 тысяч гривен якобы на спасение его мамы.

Об этом проинформировали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Отмечается, что ранее судимый 30-летний житель Киевской области ввел ребенка в заблуждение, используя схему “ваш родственник в больнице”.

“Злоумышленник позвонил на стационарный номер телефона и сообщил малолетнему мальчику, что его мать попала в дорожно-транспортное происшествие, в связи с чем будто бы будет задержана полицией. Чтобы избежать задержания мальчик должен был собрать дома все сбережения и передать их мужчине, который подойдет к подъезду. Собрав около 700 тыс. грн, мальчик вышел на улицу, где злоумышленник вырвал у него пакет с деньгами и скрылся”, – рассказали в прокуратуре.

Мошенника задержали. Соломенский районный суд Киева признал его виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 186 (“Грабеж”) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевших на сумму около 700 тыс. гривен.