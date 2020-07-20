В Киеве местный житель отправил полиции фальшивое сообщение о минировании школы, а тем временем пытался взорвать собственный дом, открыв конфорки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, при осмотре школы работники полиции никаких подозрительных предметов или веществ не обнаружили.

Потом была установлена личность “минера”. После звонка мужчина дома открыл газовые конфорки и закрыл окна, после чего ушел в неизвестном направлении. При этом он предупредил мать о намерении взорвать дом.

Была проведена эвакуация дома. Мужчину задержали. Им оказался местный житель, 1978 года рождения, который, согласно заключению врачей-психиатров, имеет проблемы с психическим здоровьем.

Фото: Нацполиция

Правоохранители начали уголовные производства по статьям о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан (ч. 1 ст. 259), и о неоконченном покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 194) Уголовного кодекса Украины.