В Соломенском районе Киева мужчина угрожал гранатой охраннику магазина, который попросил его надеть маску.

Об этом сообщила прессслужба Нацполиции столицы.

В полицию поступило сообщение о конфликте в магазине. На месте полицейские выяснили, что охранник сделал замечание одному из посетителей, потому что тот не надел маску. Неизвестный его проигнорировал, начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать.

38-летнего жителя Черкасс задержали. У него изъяли гранату “РГД-5” и две сигнальные ракеты.

Фото: Нацполиция Киева

Предметы направили на экспертизу. Полицейские устанавливают, откуда мужчина взял эти боеприпасы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.