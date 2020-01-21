Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, 22 января состоится церемония торжественного возложения цветов к памятникам Т.Г. Шевченко и М. С. Грушевскому при участии руководства государства и города.

22 января на мосту Патона киевляне создадут “живую цепь”.

22 января в публичной библиотеке имени Леся Украинки будет организовано видеопутешествие “Украина – это мы!”.

В библиотеке “Молодая гвардия” состоится встреча-беседа “Соборность и путь к ней”. Также 22 января во Центральной библиотеке им. Т. Шевченко для детей состоится час государственности “Она – наш произведение, наша мечта, соборная, свободная Украина!”.

20-30 января в Национальном историко-архитектурном музее “Киевская крепость” будет проходить фотовыставка “Единая Украина”.

Также в районных библиотеках будут проходить книжные и иллюстративные выставки, обзоры литературы и другие просветительские мероприятия.

В учебных заведениях столицы в январе проведут тематические уроки, воспитательные часы, лекции, конкурсы, тематические выставки, возложение цветов к памятникам Т.Г. Шевченко и М. С. Грушевскому, а также организуют экскурсии в Музей истории Киева и Музея становления украинской нации.

16 января в Государственном архиве Киева открылась выставка архивных документов “Ко Дню Соборности Украины”, которая будет работать до 30 января.

На время массовых мероприятий будет усилена охрана общественного порядка.

Также в КГГА отмечают, что в случае необходимости на время подготовки и проведения мероприятий ограничат движение транспорта, и внесут изменения в работу общественного транспорта, о чем будет сообщено отдельно.

Напомним, что 22 января 1918 года Универсалом Центральной Рады была провозглашена независимость Украинской Народной Республики. Спустя год, 22 января 1919 года, в Киеве на Софийской площади был провозглашен Акт воссоединения (объединения) украинских земель в единую Украину (а именно объединения УНР и ЗУНР, которые возникли на обломках Российской и Австро-Венгерской империй).