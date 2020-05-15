В Киеве начались гидравлические испытания теплосетей, в связи с чем в пяти районах города отключили горячую воду. Это 20 % жилого фонда столицы.

Об этом сообщает “Киевтеплоэнерго”.

Это первый этап испытаний. Отключение пришлось на пять районов столицы и продлится до 25 мая.

Полный список адресов, где на период с 12 по 25 мая отключили горячую воду можно посмотреть на сайте.

Такие испытания необходимы, чтобы подготовить домохозяйства к следующему отопительному сезону.

До этого сообщалось, что в Киеве с 12 мая начнутся гидравлические испытания теплосетей, что предусматривает отключение горячего водоснабжения.

“Проведение гидравлических испытаний запланировано во всех районах столицы для того, чтобы проверить тепловые сети на прочность и избежать повышенной аварийности во время старта отопительного сезона… На каждом отдельном участке гидравлические испытания будут длиться около двух недель. На это время соответствующие тепловые пункты будут отключать, а подача горячего водоснабжения будет временно прекращаться”, – говорится в сообщении.