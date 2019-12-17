Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

“Сегодня в 11:30 на линию 103 поступила информация о том, что мужчине на улице Институтской, 16 (за несколько кварталов от места проведения акций) стало плохо. На вызов прибыли врачи, однако в карете “скорой” мужчина скончался. По предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома (инфаркта)”, – говорится в сообщении.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В то же время народный депутат VIII созыва Дмитрий Линько сообщил, что во время силового разгона под стенами Верховной Рады полиция “забила до смерти митингующего”.